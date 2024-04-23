Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тершукова) Мария Никаноровна
Отец ребёнка: Тершуков Никанор (Николаевич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тершуков Иван Никанорович
Отец ребёнка: Тершуков Никанор (Николаевич)
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Костенкова (Тершукова) Нюра Никаноровна
Отец ребёнка: Тершуков Никанор (Николаевич)
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тершуков Михаил Никанорович
Отец ребёнка: Тершуков Никанор (Николаевич)
Смерть
1972