Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тершукова) Мария Никаноровна

Отец ребёнка: Тершуков Никанор (Николаевич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тершуков Иван Никанорович

Отец ребёнка: Тершуков Никанор (Николаевич)

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Костенкова (Тершукова) Нюра Никаноровна

Отец ребёнка: Тершуков Никанор (Николаевич)

Рождение ребёнка
1920

Сын: Тершуков Михаил Никанорович

Отец ребёнка: Тершуков Никанор (Николаевич)

Смерть
1972

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