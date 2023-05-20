Липкина Февронья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липкина Февронья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Липкина Дарья Богдановна

Отец ребёнка: не указан

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
1849

Сын: Липкин Андрей Богданович

Отец ребёнка: не указан

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Незаконнорожденный
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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