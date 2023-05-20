Липкина Февронья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Липкина Дарья Богдановна
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденный
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно