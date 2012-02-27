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Новикова (Коробкина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

14.08.1937

Дата смерти

27.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1937

Отец: Коробкин Василий Яковлевич

Мать: Коробкина Евдокия Степановна

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
22.12.1956

Муж: Новиков Анатолий Яковлевич

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.10.1958

Дочь: Зотова Анна Анатольевна

Отец ребёнка: Новиков Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
30.05.1961

Сын: Новиков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Новиков Анатолий Яковлевич

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
05.04.1975

Сын: Новиков Игорь Анатольевич

Отец ребёнка: Новиков Анатолий Яковлевич

Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
27.02.2012
Озинки, Озинский муниципальный район, Саратовская область
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