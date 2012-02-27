Новикова (Коробкина) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1937
Дата смерти27.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1937
Бракосочетание
22.12.1956
Рождение ребёнка
20.10.1958
Дочь: Зотова Анна Анатольевна
Отец ребёнка: Новиков Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
30.05.1961
Сын: Новиков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Новиков Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
05.04.1975
Сын: Новиков Игорь Анатольевич
Отец ребёнка: Новиков Анатолий Яковлевич
Смерть
27.02.2012