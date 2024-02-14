Аляутдинова (Халилулла) Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Сын: Хамзин Аббяс
Отец ребёнка: Алляутдинов Хамзя
Рождение ребёнка
15.05.1939
Сын: Хамзин Амир
Отец ребёнка: Алляутдинов Хамзя
Рождение ребёнка
10.08.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алляутдинов Хамзя
Смерть
Неизвестно