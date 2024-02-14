Аляутдинова (Халилулла) Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляутдинова (Халилулла) Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1933 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Сын: Хамзин Аббяс

Отец ребёнка: Алляутдинов Хамзя

Рождение ребёнка
15.05.1939

Сын: Хамзин Амир

Отец ребёнка: Алляутдинов Хамзя

Рождение ребёнка
10.08.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алляутдинов Хамзя

Смерть
Неизвестно

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