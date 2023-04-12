Макаревич Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1919
Дочь: Valentina
Мать ребёнка: Макаревич Акулина Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Католическая церковь святой Екатерины Александрийской
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно