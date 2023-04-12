Макаревич Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаревич Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1919

Дочь: Valentina

Мать ребёнка: Макаревич Акулина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Католическая церковь святой Екатерины Александрийской
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макаревич Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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