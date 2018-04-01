Катков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1937
Дата смерти01.04.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Базаева Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.04.2018
Похороны
Неизвестно
606030 Dzerzhinsk, Nizhegorodskaya oblast' Russia