Катков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катков Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1937

Дата смерти

01.04.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Базаева Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.04.2018
Похороны
Неизвестно
606030 Dzerzhinsk, Nizhegorodskaya oblast' Russia
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