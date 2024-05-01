Щепоткина Нина Владимировна
Место рождения
Дата рождения1956
Дата смерти1995
ПолЖенский
Мать
Дети
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- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Место жительства
Неизвестно
Образование
01.09.1960
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Образовательное учреждение: Емецкая средняя школа
Рождение ребёнка
29.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
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Смерть
1995