Щепоткина Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩепоткина Нина Владимировна

Щепоткина Нина Владимировна

Место рождения

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1956

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

Мать

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Щепоткин Владимир

Мать: Щепоткина (Семанова) Мария Ивановна

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Образование
01.09.1960
Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Образовательное учреждение: Емецкая средняя школа
Рождение ребёнка
29.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область
Скрыто настройками приватности
Смерть
1995
Новодвинск, город Новодвинск, Архангельская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.