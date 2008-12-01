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Божевольный Назар Андреевич
Божевольный Назар Андреевич
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
01.12.2008
Пол
Мужской
Отец
Божевольный Андрей Николаевич
1975 г.р.
Мать
Божевольная (Горюнова) Ирина Викторовна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.2008
Отец:
Божевольный Андрей Николаевич
Мать:
Божевольная Ирина Викторовна
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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