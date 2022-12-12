Шестункина (Филина) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения27.07.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1959
Отец: Филин Александр Тимофеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шестункин Юрий Иванович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно