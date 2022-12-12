Шестункина (Филина) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестункина (Филина) Любовь Александровна

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Место рождения

Пеньки, Пителинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

27.07.1959

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

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Муж

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1959

Отец: Филин Александр Тимофеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Пеньки, Пителинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
17.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шестункин Юрий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестункин Юрий Иванович

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