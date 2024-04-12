Кряквина (однодворка) Соломония Любимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина (однодворка) Соломония Любимовна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Марина Савельевна

Отец ребёнка: Кряквин Савелий Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Кряквин (рекрут С 1785) Фотий Савельевич

Отец ребёнка: Кряквин Савелий Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кряквин Федул Савельевич

Отец ребёнка: Кряквин Савелий Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Кряквин Иван Савельевич

Отец ребёнка: Кряквин Савелий Степанович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряквин Савелий Степанович

Смерть
Неизвестно
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