Кряквина (однодворка) Соломония Любимовна
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Марина Савельевна
Отец ребёнка: Кряквин Савелий Степанович
Рождение ребёнка
1764
Сын: Кряквин (рекрут С 1785) Фотий Савельевич
Отец ребёнка: Кряквин Савелий Степанович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Кряквин Савелий Степанович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Кряквин Савелий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно