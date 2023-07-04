Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Яков Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Ефрем Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Ермолаевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Иван Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лаврентий Ермолаевич
Работа или профессия
Неизвестно