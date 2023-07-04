Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина

Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Ермолаевич

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Яков Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Ермолаевич

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Ефрем Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Ермолаевич

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Иван Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лаврентий Ермолаевич

Андреевка, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
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