Агабаба
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Махарям
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Мурват
Мать ребёнка: Гысханым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Хумбат
Мать ребёнка: Гысханым
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гысханым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабаев Наджаф Агабаба оглы
Мать ребёнка: Гысханым