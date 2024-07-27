Агабаба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агабаба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Махарям

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Мурват

Мать ребёнка: Гысханым

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Хумбат

Мать ребёнка: Гысханым

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гысханым

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабаев Наджаф Агабаба оглы

Мать ребёнка: Гысханым

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