Климук Василий Венидиктович
Место рожденияхутор №9, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рождения25.02.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910 ст.
хутор №9, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Крещение
28.02.1910 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно