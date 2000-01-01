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Климук Василий Венидиктович

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Место рождения

хутор №9, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

25.02.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1910 ст.

Отец: Климук Венидикт Каленникович

Мать: Климук Стефанида Михайловна

хутор №9, Антопольская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Крещение
28.02.1910 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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