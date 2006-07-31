Ивлева (Козочева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивлева (Козочева) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1941

Дата смерти

31.07.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивлев Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ивлев Юрий Иванович

Смерть
31.07.2006
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