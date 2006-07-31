Ивлева (Козочева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1941
Дата смерти31.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ивлев Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ивлев Юрий Иванович
Смерть
31.07.2006