Карельский Сергей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карельский Сергей Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карельский Михаил Иванов

Мать: ?

Рождение ребёнка
23.09.1900

Сын: Карельский Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Карельская Татьяна Васильева

дер. Образцово, Жирошкинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
24.09.1905

Сын: Карельский Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Карельская Татьяна Васильева

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
22.01.1908

Сын: Карельский Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Карельская Татьяна Васильева

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
28.08.1910

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Карельская Татьяна Васильева

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
19.11.1913

Сын: Карельский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Карельская Татьяна Андреева

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
13.10.1917

Дочь: Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Карельская Татьяна Андреева

г. Москва, дом Соколова, Преображенская церковь в Преображенском
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карельская Татьяна Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карельская Татьяна Васильева

Смерть
Неизвестно
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