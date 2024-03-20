Карельский Сергей Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Карельский Михаил Иванов
Мать: ?
Рождение ребёнка
23.09.1900
Сын: Карельский Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Карельская Татьяна Васильева
дер. Образцово, Жирошкинской волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
24.09.1905
Сын: Карельский Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Карельская Татьяна Васильева
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
22.01.1908
Сын: Карельский Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Карельская Татьяна Васильева
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
28.08.1910
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Карельская Татьяна Васильева
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
19.11.1913
Сын: Карельский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Карельская Татьяна Андреева
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
13.10.1917
Дочь: Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Карельская Татьяна Андреева
г. Москва, дом Соколова, Преображенская церковь в Преображенском
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно