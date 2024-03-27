Биктимирова (Рахимова) Шакура Сайфутдиновна
Место рождения
Дата рождения01.05.1919
Дата смерти27.01.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1919
Рождение ребёнка
24.09.1940
Сын: Биктимиров Ирик Сибгатуллаевич
Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович
г.Янгиюль, Ташкентской области, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
05.02.1944
Дочь: Ахмедова Дания Сибгатуллаевна
Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович
г.Янгиюль, Ташкентская область, Узбекская ССР
Рождение ребёнка
03.09.1948
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
21.02.1957
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
24.09.1962
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
г.Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурия Сибгатуллаевна
Отец ребёнка: Биктимиров Сибгатулла Гибатович
г.Ташкент Узбекская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.01.1988
г.Ташкент Узбекская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ташкент Узбекская ССР