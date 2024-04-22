Ледик Вера Владимировна
Место рождения
Дата рождения1949
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Рождение ребёнка
25.02.1971
Дочь: Ледик Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Валентин
Рождение ребёнка
30.12.1979
Дочь: Ледик Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Валерий
Рождение ребёнка
14.03.1982
Отец ребёнка: Иосип
Рождение ребёнка
12.05.1991
Сын: Баженов Василий Александрович
Отец ребёнка: Баженов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баженов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосип
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валентин
Смерть
2001