Ледик Вера Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледик Вера Владимировна

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Место рождения

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

Дата рождения

1949

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
25.02.1971

Дочь: Ледик Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Валентин

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.12.1979

Дочь: Ледик Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Валерий

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.03.1982

Сын: Ледик Алексей Иосипович

Отец ребёнка: Иосип

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.05.1991

Сын: Баженов Василий Александрович

Отец ребёнка: Баженов Александр

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосип

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валентин

Смерть
2001
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