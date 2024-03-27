Елена Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1914 г.р.
1915 г.р.
1916 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Осипов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Агафон Тимофеевич

Отец ребёнка: Осипов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева (Осипова) Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Осипов Тимофей

Рождение ребёнка
19.02.1914

Сын: Осипов Милитей Тимофеевич

Отец ребёнка: Осипов Тимофей

Рождение ребёнка
14.03.1915

Сын: Осипов Венедикт Тимофеевич

Отец ребёнка: Осипов Тимофей

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Осипов Тимофей

Рождение ребёнка
20.08.1919

Дочь: Новикова (Осипова) Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Осипов Тимофей

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Тимофей

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осипов Тимофей

Смерть
Неизвестно

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