Елена Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребенникова (Осипова) Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Осипов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осипов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терентьева (Осипова) Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Осипов Тимофей
Рождение ребёнка
19.02.1914
Сын: Осипов Милитей Тимофеевич
Отец ребёнка: Осипов Тимофей
Рождение ребёнка
14.03.1915
Сын: Осипов Венедикт Тимофеевич
Отец ребёнка: Осипов Тимофей
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Бушева (Осипова) Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Осипов Тимофей
Рождение ребёнка
20.08.1919
Дочь: Новикова (Осипова) Прасковья Тимофеевна
Отец ребёнка: Осипов Тимофей
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Тимофей
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осипов Тимофей
Смерть
Неизвестно