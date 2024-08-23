Быкадоров Дмитрий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Быкадоров Ефим
Мать: не указана
Восприемник
14.04.1907 ст.
Нижнекундрюченская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Василий Михайлович Мельников Отец: казак Михаил Григорьевич Мельников Мать: Лукерия Андреевна Мельникова Ф.803 2 1410 31 об. - 32
Смерть
Неизвестно