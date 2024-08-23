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Быкадоров Дмитрий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быкадоров Ефим

Мать: не указана

Восприемник
14.04.1907 ст.
Нижнекундрюченская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Василий Михайлович Мельников Отец: казак Михаил Григорьевич Мельников Мать: Лукерия Андреевна Мельникова Ф.803 2 1410 31 об. - 32
Смерть
Неизвестно

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