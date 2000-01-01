Grunwald (Becker) Catharina Margaretha — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиGrunwald (Becker) Catharina Margaretha

Grunwald (Becker) Catharina Margaretha

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1872

Сын: Grunwald Jacob

Отец ребёнка: Grunwald David

Рождение ребёнка
14.10.1873

Дочь: Grunwald Anna Catharina

Отец ребёнка: Grunwald David

Рождение ребёнка
01.01.1876

Сын: Grunwald Conrad

Отец ребёнка: Grunwald David

Рождение ребёнка
11.08.1878

Сын: Grunwald Johann Georg

Отец ребёнка: Grunwald David

Рождение ребёнка
02.04.1881

Сын: Grunwald David

Отец ребёнка: Grunwald David

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Grunwald David

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close