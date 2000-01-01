Grunwald (Becker) Catharina Margaretha
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1872
Сын: Grunwald Jacob
Отец ребёнка: Grunwald David
Рождение ребёнка
14.10.1873
Дочь: Grunwald Anna Catharina
Отец ребёнка: Grunwald David
Рождение ребёнка
01.01.1876
Сын: Grunwald Conrad
Отец ребёнка: Grunwald David
Рождение ребёнка
11.08.1878
Отец ребёнка: Grunwald David
Рождение ребёнка
02.04.1881
Сын: Grunwald David
Отец ребёнка: Grunwald David
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Grunwald David
Смерть
Неизвестно