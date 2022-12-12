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Елисеев Иван Елисеевич

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Место рождения

Астраханка, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.04.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1836 ст.

Отец: Елисей Филиппович

Мать: Татьяна Ивановна

Астраханка, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.04.1870

Дочь: Ардашева Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Елисеева Евгения Петровна

Рождение ребёнка
14.01.1880 ст.

Сын: Елисеев Аркадий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1884 ст.

Сын: Елисеев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Евгения Петровна

Смерть
Неизвестно
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