Елисеев Иван Елисеевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1836 ст.
Отец: Елисей Филиппович
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1870
Дочь: Ардашева Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Елисеева Евгения Петровна
Рождение ребёнка
14.01.1880 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1884 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно