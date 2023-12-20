Шелеметева Агафья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелеметева Агафья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелеметев Антон Фёдорович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Шелеметева) Лукерья Антоновна

Отец ребёнка: Шелеметев Антон Фёдорович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Шелеметев Леонтий Антонович

Отец ребёнка: Шелеметев Антон Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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