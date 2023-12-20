Шелеметева Агафья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Шелеметева) Лукерья Антоновна
Отец ребёнка: Шелеметев Антон Фёдорович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шелеметев Леонтий Антонович
Отец ребёнка: Шелеметев Антон Фёдорович
Смерть
Неизвестно