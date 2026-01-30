Никонов Артем Николаевич
мужской, родился 18.02.1985
Супруги
Никонова (Борцова) Анастасия Николаевна27.03.1989 г.р.
Дети
Никонов Демид Артемович05.03.2016 г.р.
Никонова Николь Артемовна23.05.2023 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.2016
Мать ребёнка: Никонова (Борцова) Анастасия Николаевна
Рождение ребёнка
23.05.2023
Дочь: Никонова Николь Артемовна
Мать ребёнка: Никонова (Борцова) Анастасия Николаевна