Куртыгин Константин Васильевич
Место рожденияАнастасово.Чувашской АССР
Дата рождения1903
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
13.11.1927
Сын: Куртыгин Николай Константинович
Мать ребёнка: Куртыгина Агафья
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Сехова Анна Костантиновна
Мать ребёнка: Куртыгина Агафья
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Крайнова Антонина Константиновна
Мать ребёнка: Куртыгина Агафья
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1938
Сын: Куртыгин Михаил Константинович
Мать ребёнка: Куртыгина Агафья
д.Анастасово.Чув.АССР
Рождение ребёнка
18.09.1940
Дочь: Лихоманова Римма Константиновна
Мать ребёнка: Куртыгина Агафья
Анастасово.Чувашской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куртыгина Агафья
Смерть
1966