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Куртыгин Константин Васильевич

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Место рождения

Анастасово.Чувашской АССР

Дата рождения

1903

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Куртыгин Василий Иванович

Мать: Куртыгина Мария Алексеевна

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
13.11.1927

Сын: Куртыгин Николай Константинович

Мать ребёнка: Куртыгина Агафья

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Сехова Анна Костантиновна

Мать ребёнка: Куртыгина Агафья

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Крайнова Антонина Константиновна

Мать ребёнка: Куртыгина Агафья

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1938

Сын: Куртыгин Михаил Константинович

Мать ребёнка: Куртыгина Агафья

д.Анастасово.Чув.АССР
Рождение ребёнка
18.09.1940

Дочь: Лихоманова Римма Константиновна

Мать ребёнка: Куртыгина Агафья

Анастасово.Чувашской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куртыгина Агафья

Смерть
1966
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