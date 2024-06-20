Лущик Сергей 26.02.1983 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лущик Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лущик Галина Петровна

Рождение ребёнка
31.12.2016

Сын: Лущик Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Лущик Галина Петровна

Рождение ребёнка
14.10.2023

Дочь: Лущик Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Лущик Галина Петровна

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