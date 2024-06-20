Лущик Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лущик Галина Петровна
Рождение ребёнка
31.12.2016
Сын: Лущик Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Лущик Галина Петровна
Рождение ребёнка
14.10.2023
Дочь: Лущик Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Лущик Галина Петровна