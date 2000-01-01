Кутырева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутырева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Кутырев Иван Сафронович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кутырев Петр Сафронович

Отец ребёнка: Кутырев Иван Сафронович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Кутырев Иван Сафронович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кутырев Николай Сафронович

Отец ребёнка: Кутырев Иван Сафронович

д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутырев Иван Сафронович

Смерть
До 1858
д. Медведевская Медведевской волости Тобольской гу
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