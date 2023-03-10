Солодовников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Сергей

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

17.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Наталья

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1767

Сын: Солодовников Афонасий Сергеевич

Мать ребёнка: Солодовников Наталья

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Солодовников Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Солодовников Наталья

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Солодовников Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Солодовников Наталья

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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