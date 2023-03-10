Солодовников Сергей
Место рождения
Дата рождения17.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодовников Наталья
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Солодовников Афонасий Сергеевич
Мать ребёнка: Солодовников Наталья
Рождение ребёнка
1787
Сын: Солодовников Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Солодовников Наталья
Рождение ребёнка
1790
Сын: Солодовников Егор Сергеевич
Мать ребёнка: Солодовников Наталья
Смерть
Неизвестно