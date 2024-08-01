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Лупишко Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

29.01.1897

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1850

Сын: Лупишко Прокофий

Отец ребёнка: Лупишко Наум

Рождение ребёнка
27.02.1850

Дочь: (Лупишко) Евдокия

Отец ребёнка: Лупишко Наум

Рождение ребёнка
01.03.1851

Дочь: (Лупишко) Евдокия

Отец ребёнка: Лупишко Наум

Рождение ребёнка
26.10.1853

Дочь: (Лупишко) Параскева

Отец ребёнка: Лупишко Наум

Рождение ребёнка
18.11.1856

Сын: Лупишко Авдей

Отец ребёнка: Лупишко Наум

Рождение ребёнка
23.07.1858

Сын: Лупишко Моисей

Отец ребёнка: Лупишко Наум

Рождение ребёнка
23.08.1860

Дочь: (Лупишко) Наталья

Отец ребёнка: Лупишко Наум

Смерть
29.01.1897
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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