Лупишко Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти29.01.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1850
Сын: Лупишко Прокофий
Отец ребёнка: Лупишко Наум
Рождение ребёнка
27.02.1850
Дочь: (Лупишко) Евдокия
Отец ребёнка: Лупишко Наум
Рождение ребёнка
01.03.1851
Дочь: (Лупишко) Евдокия
Отец ребёнка: Лупишко Наум
Рождение ребёнка
26.10.1853
Дочь: (Лупишко) Параскева
Отец ребёнка: Лупишко Наум
Рождение ребёнка
18.11.1856
Сын: Лупишко Авдей
Отец ребёнка: Лупишко Наум
Рождение ребёнка
23.07.1858
Сын: Лупишко Моисей
Отец ребёнка: Лупишко Наум
Рождение ребёнка
23.08.1860
Дочь: (Лупишко) Наталья
Отец ребёнка: Лупишко Наум
Смерть
29.01.1897
Причина смерти: Естественная смерть/старость