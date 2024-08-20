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Носков Михаил Васильевич

Место рождения

Филипповка

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

18.07.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Носков Василий Сергеевич

Мать: Носкова Елизавета Егоровна

Филипповка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Дарья Прохоровна

Уволенный в запас армии рядовой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носков Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна

Рождение ребёнка
12.02.1885

Дочь: Кирякова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.04.1886

Сын: Носков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна

Крестный- Прохор Семенович Черноусов.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Носкова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна

Выдано брачное свидетельство от 18 янв.1905 г. за №13 на вступление в брак с Иваном Дмитриевичем Гилевым
Рождение ребёнка
15.10.1890

Дочь: Носкова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна

Восприемница-Мария Прохоровна Кирякова
Рождение ребёнка
02.01.1903

Сын: Носков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна

Восприемник -брат его Иоанн
Рождение ребёнка
31.05.1905

Сын: Носков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна

Восприемник брат его Иоанн
Смерть
18.07.1906

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