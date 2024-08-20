Носков Михаил Васильевич
Место рожденияФилипповка
Дата рожденияОколо 1850
Дата смерти18.07.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Филипповка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носкова Дарья Прохоровна
Уволенный в запас армии рядовой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна
Рождение ребёнка
12.02.1885
Дочь: Кирякова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна
Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.04.1886
Сын: Носков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна
Крестный- Прохор Семенович Черноусов.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Носкова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна
Выдано брачное свидетельство от 18 янв.1905 г. за №13 на вступление в брак с Иваном Дмитриевичем Гилевым
Рождение ребёнка
15.10.1890
Дочь: Носкова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна
Восприемница-Мария Прохоровна Кирякова
Рождение ребёнка
02.01.1903
Сын: Носков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна
Восприемник -брат его Иоанн
Рождение ребёнка
31.05.1905
Сын: Носков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Носкова Дарья Прохоровна
Восприемник брат его Иоанн
Смерть
18.07.1906