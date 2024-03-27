Валиахметова Марзия
Место рожденияс.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
09.12.1911
Отец ребёнка: Бикмухаметов Валиахмет
с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халилов Камария
Отец ребёнка: Бикмухаметов Валиахмет
с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бикмухаметов Валиахмет
с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бикмухаметов Валиахмет
с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бикмухаметов Валиахмет
с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно