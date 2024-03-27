Валиахметова Марзия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахметова Марзия

Место рождения

с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
09.12.1911

Сын: Валиахметов Габдулбари

Отец ребёнка: Бикмухаметов Валиахмет

с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халилов Камария

Отец ребёнка: Бикмухаметов Валиахмет

с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиахметов Миннахмэт

Отец ребёнка: Бикмухаметов Валиахмет

с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикмухаметов Габдемажит

Отец ребёнка: Бикмухаметов Валиахмет

с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиахметов Габдельхамит

Отец ребёнка: Бикмухаметов Валиахмет

с.Богатые Сабы Сатышевской волости Мамадышского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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