Самсончик Григорий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самсончик Борис Кириллович
Мать: Самсончик жена Бориса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсончик Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Самсончик жена Григория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсончик Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Самсончик жена Григория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самсончик жена Григория
Смерть
Неизвестно