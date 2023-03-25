Самсончик Григорий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсончик Григорий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самсончик Борис Кириллович

Мать: Самсончик жена Бориса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсончик Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Самсончик жена Григория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсончик Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Самсончик жена Григория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсончик жена Григория

Смерть
Неизвестно
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