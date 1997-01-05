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Пастушкова Дарья Игоревна
Пастушкова Дарья Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.1997
Пол
Женский
Отец
Пастушков Игорь Борисович
1964 г.р.
Мать
Пастушкова (Хорькова) Галина Николаевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1997
Отец:
Пастушков Игорь Борисович
Мать:
Пастушкова Галина Николаевна
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