Зайнагабдинова Гасса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинова Гасса

Место рождения

д.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна

Отец ребёнка: Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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