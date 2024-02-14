Зайнагабдинова Гасса
Место рожденияд.Зяк-Ишметово Таймасовская волость Оренбургский уезд Оренбургская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Зайнагабдинов Хаким Самигуллович
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Зайнагабдинова (Зайнагабдинова) Гамбара Самигулловна
Отец ребёнка: Зайнагабдинов Самигулла Губетулла Улы
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно