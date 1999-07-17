Керхеснер Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1999
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.09.2019
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.2020
Сын: Керхеснер Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности