Прасковья Федорова
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Андрей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
24.08.1790 ст.
Сын: Петр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
27.12.1793 ст.
Сын: Степан Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Иванов
Взята в деревне Макеево, из крестьян помещика Андрея Михайлова сына Зыкова
Смерть
Неизвестно