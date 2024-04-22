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Прасковья Федорова

Место рождения

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.
1757 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Макеево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.08.1790 ст.

Сын: Петр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.12.1793 ст.

Сын: Степан Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Иванов

Взята в деревне Макеево, из крестьян помещика Андрея Михайлова сына Зыкова
Смерть
Неизвестно
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