Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Симаков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Симаков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Симаков Яким Михайлович

Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович

Рождение ребёнка
01.05.1904

Дочь: Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович

Рождение ребёнка
22.02.1907

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Симаков Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович

Смерть
Неизвестно

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