Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Симаков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Симаков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
01.05.1904
Дочь: Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
22.02.1907
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Симаков Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Симаков Михаил Карпович
Смерть
Неизвестно