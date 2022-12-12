Колосов Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смертиОколо 1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Анна (Нюра)
Мать ребёнка: 1-ая жена
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рощина Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: 2-я жена Акулина
Филипповское, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1917
Сын: Колосов Владимир
Мать ребёнка: 3-я жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 2-я жена Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 3-я жена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-ая жена
Смерть
Около 1951