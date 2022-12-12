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Колосов Василий Иванович

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Место рождения

Дубки, Киржачский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

Около 1951

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубки, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Антонина

Мать ребёнка: 1-ая жена

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Анна (Нюра)

Мать ребёнка: 1-ая жена

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рощина Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: 2-я жена Акулина

Филипповское, Киржачский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1917

Сын: Колосов Владимир

Мать ребёнка: 3-я жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 2-я жена Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 3-я жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-ая жена

Смерть
Около 1951
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