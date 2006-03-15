Вершинина (Архипова (Кулагины)) Зоя Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вершинина (Архипова (Кулагины)) Зоя Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1924

Дата смерти

15.03.2006

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1924

Отец: Архипов (кулагин) Алексей Фёдорович

Мать: Архипова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
15.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин (карпихин) Фёдор Алексеевич

Рождение ребёнка
17.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вершинин (карпихин) Фёдор Алексеевич

Смерть
15.03.2006
Похороны
Неизвестно
Виткуловское кладбище
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