Вершинина (Архипова (Кулагины)) Зоя Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1924
Дата смерти15.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1924
Рождение ребёнка
15.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин (карпихин) Фёдор Алексеевич
Рождение ребёнка
17.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вершинин (карпихин) Фёдор Алексеевич
Смерть
15.03.2006
Похороны
Неизвестно
Виткуловское кладбище