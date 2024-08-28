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Бухнер Петер

Место рождения

с. Деллер

Дата рождения

28.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1887

Отец: Бухнер Иоганн Петр

Мать: Бухнер (Гюнтер (Гиндер)) Хелена (Магдалена)

Бракосочетание
24.01.1906

Жена: Бухнер (Моллекер) Анна Мария

Рождение ребёнка
12.03.1906

Сын: Бухнер Инокентий

Мать ребёнка: Бухнер (Моллекер) Анна Мария

Рождение ребёнка
11.12.1908

Дочь: (Бухнер) Паулина

Мать ребёнка: Бухнер (Моллекер) Анна Мария

Рождение ребёнка
04.03.1911

Сын: Бухнер Томас

Мать ребёнка: Бухнер (Моллекер) Анна Мария

Рождение ребёнка
08.05.1913

Дочь: (Бухнер) Елизабет

Мать ребёнка: Бухнер (Моллекер) Анна Мария

Рождение ребёнка
16.07.1915

Сын: Бухнер Викентий

Мать ребёнка: Бухнер (Моллекер) Анна Мария

Смерть
Неизвестно

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