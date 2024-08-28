Бухнер Петер
Место рожденияс. Деллер
Дата рождения28.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1887
Бракосочетание
24.01.1906
Рождение ребёнка
12.03.1906
Сын: Бухнер Инокентий
Мать ребёнка: Бухнер (Моллекер) Анна Мария
Рождение ребёнка
11.12.1908
Дочь: (Бухнер) Паулина
Мать ребёнка: Бухнер (Моллекер) Анна Мария
Рождение ребёнка
04.03.1911
Сын: Бухнер Томас
Мать ребёнка: Бухнер (Моллекер) Анна Мария
Рождение ребёнка
08.05.1913
Дочь: (Бухнер) Елизабет
Мать ребёнка: Бухнер (Моллекер) Анна Мария
Рождение ребёнка
16.07.1915
Сын: Бухнер Викентий
Мать ребёнка: Бухнер (Моллекер) Анна Мария
Смерть
Неизвестно