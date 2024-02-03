Загревская Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загревская Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1929

Сын: Загревский Сергей

Отец ребёнка: Загревский Радион

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Чухнина (Загревская) Вера

Отец ребёнка: Загревский Радион

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Дёрина (Загревская) Лидия

Отец ребёнка: Загревский Радион

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Загревский Николай

Отец ребёнка: Загревский Радион

Павловка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне

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