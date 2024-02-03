Загревская Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1929
Сын: Загревский Сергей
Отец ребёнка: Загревский Радион
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Чухнина (Загревская) Вера
Отец ребёнка: Загревский Радион
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Дёрина (Загревская) Лидия
Отец ребёнка: Загревский Радион
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Загревский Николай
Отец ребёнка: Загревский Радион
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне