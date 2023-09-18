Graubart Irving
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1904
Дата смерти29.11.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1904
Отец: Graubart Nachman
Мать: Clara
Бракосочетание
1929
Жена: Graubart Miriam
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Graubart Miriam
Место жительства
Неизвестно
Miami Beach, Florida 33140, USA
Смерть
29.11.1989
Miami Beach, Florida, USA