Graubart Irving — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Graubart Irving

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1904

Дата смерти

29.11.1989

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1904

Отец: Graubart Nachman

Мать: Clara

Бракосочетание
1929

Жена: Graubart Miriam

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Graubart Miriam

Место жительства
Неизвестно
Miami Beach, Florida 33140, USA
Смерть
29.11.1989
Miami Beach, Florida, USA
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