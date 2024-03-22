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Федякова Наталья Дмитриева

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

16.08.1910

Дата смерти

10.09.1910

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1910

Отец: Федяков Дмитрий Киприанов

Мать: Федякова Анастасия Михайлова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 16-17 августа 1910г Сокольского села запасной рядовой Димитрий Киприанов Федяков и законная его жена Анастасия Михайлова, оба православные Восприемники: родная дочь их девица Анфиса
Смерть
10.09.1910
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 10-11 сентября 1910г Сокольского села крестьянина Димитрия Киприанова Федякова дочь Наталия 3 месца от слабости
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