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Мария Васильевна

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

После 1849

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1788 г.р.

Муж

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: Василий Иванович

Мать: Анна Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 4 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 2
Место жительства
Неизвестно
Киселево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
14.02.1849

Муж: Пармен Григорьевич

Киселево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 4
Рождение ребёнка
28.04.1850

Дочь: Александра Парменовна

Отец ребёнка: Пармен Григорьевич

Киселево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 6
Смерть
После 1849

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