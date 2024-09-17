Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиПосле 1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: Василий Иванович
Мать: Анна Васильевна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 4 | Ревизская сказка (8) о крестьянах д.Дураково за 1834 год | 2
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.02.1849
Муж: Пармен Григорьевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1849 год | 4
Рождение ребёнка
28.04.1850
Дочь: Александра Парменовна
Отец ребёнка: Пармен Григорьевич
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1850 год | 6
Смерть
После 1849