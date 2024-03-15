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Маляров Евфимилий Степанович

Место рождения

Быстрая, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

01.08.1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1877 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Быстрая, Голышмановский, Тюменская область
1898 написано села Зиминой
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малярова -- Анисия Трофимовна

Рождение ребёнка
11.06.1895

Дочь: Малярова Акилина Евфимилиевна

Мать ребёнка: Малярова -- Анисия Трофимовна

Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
10.07.1898

Сын: Маляров Иван Евфимилиевич

Мать ребёнка: Малярова -- Анисия Трофимовна

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
01.08.1898
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]

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