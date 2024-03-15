Маляров Евфимилий Степанович
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти01.08.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
1898 написано села Зиминой
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1895
Дочь: Малярова Акилина Евфимилиевна
Мать ребёнка: Малярова -- Анисия Трофимовна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
10.07.1898
Сын: Маляров Иван Евфимилиевич
Мать ребёнка: Малярова -- Анисия Трофимовна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Смерть
01.08.1898
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]