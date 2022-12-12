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(Куликова) Александра Степановна

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Место рождения

Рысли, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

22.04.1912

Дата смерти

16.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1912

Отец: Куликов Стефан Андреевич

Мать: Василиса Антоновна

Рысли, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.05.1938

Сын: Аксёнов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Аксёнов Василий Григорьевич

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Аксёнов Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аксёнов Яков Васильевич

Отец ребёнка: Аксёнов Василий Григорьевич

Смерть
16.11.1977
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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