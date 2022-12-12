(Куликова) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения22.04.1912
Дата смерти16.11.1977
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1912
Отец: Куликов Стефан Андреевич
Мать: Василиса Антоновна
Рождение ребёнка
31.05.1938
Сын: Аксёнов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Аксёнов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аксёнов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Аксёнов Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аксёнов Василий Григорьевич
Смерть
16.11.1977