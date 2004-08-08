Орлов Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1931
Дата смерти08.08.2004
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1931
Отец: Орлов Федор Сергеевич
Мать: Орлова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Орлов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Орлова Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
22.09.1952
Сын: Орлов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Орлова Нина Алексеевна
Смерть
08.08.2004