Пучкова Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Пучков Павел Еремеевич
Мать: Пучкова Феодора Саввична
Бракосочетание
18.01.1880
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 26. поручители: Бело?нцев Сидор Петрович Иванов ?Минай Федорович Иванов Карней Иванович Филимонов Конон
Смерть
Неизвестно