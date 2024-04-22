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Пучкова Евдокия Павловна

Место рождения

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Пучков Павел Еремеевич

Мать: Пучкова Феодора Саввична

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
18.01.1880

Муж: Усков Григорий Никитин

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Метрическая книга церкви Боготольской Ф. 70. Оп. 1. Д. 26. поручители: Бело?нцев Сидор Петрович Иванов ?Минай Федорович Иванов Карней Иванович Филимонов Конон
Смерть
Неизвестно
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