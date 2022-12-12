Сидор Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1661
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661
Отец: Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Марфа Сидоровна
Мать ребёнка: Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Кондратий Сидорович
Мать ребёнка: Татьяна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Семеновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно