Сидор Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидор Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1661

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1667 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1661

Отец: Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Дочь: Марфа Сидоровна

Мать ребёнка: Татьяна Семеновна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кондратий Сидорович

Мать ребёнка: Татьяна Семеновна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Семеновна

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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