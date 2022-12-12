Шагин Сергей Тихонович
Место рождения
Дата рождения01.08.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шагина Вера Арсентьевна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шагина Вера Арсентьевна