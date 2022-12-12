Шагин Сергей Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шагин Сергей Тихонович

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Место рождения

Черниковск

Дата рождения

01.08.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шагина Вера Арсентьевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шагина Вера Арсентьевна

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