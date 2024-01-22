Шулыгин Лаврентий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шулыгин Лаврентий Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шулыгин Савелий Васильевич

Мать: (Шулыгина) Лукерья Александровна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шулыгина) Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1873

Сын: Шулыгин Михаил Лаврентьевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шулыгин Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1919

Сын: Шулыгин Сергей Лаврентьевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Евдокия Ильинична

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