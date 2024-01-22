Шулыгин Лаврентий Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Жена: не указана
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Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Сын: Шулыгин Михаил Лаврентьевич
Мать ребёнка: (Шулыгина) Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шулыгин Григорий Лаврентьевич
Мать ребёнка: (Шулыгина) Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шулыгин Сергей Лаврентьевич
Мать ребёнка: (Шулыгина) Евдокия Ильинична